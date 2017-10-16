На тульских предприятиях стартовала «Неделя без турникетов»

Школьники и студенты узнают много нового о промышленности региона и смогут определиться с будущей профессией.

В Тульской области стартовала всероссийская акция «Неделя без турникетов». Мероприятие проводится в рамках программы «Работай в России!», рассчитанной на молодых людей.

Акция расширяет возможности профориентации для 200 тысяч школьников и студентов, помогая им знакомиться с работой предприятий. В дальнейшем это поможет сделать в будущем образовании упор на конкретную профессию.

В программе акции – посещение научно-производственных подразделений, знакомство с историей предприятия и его работниками, добившимися научных и профессиональных успехов, мастер-классы и культурно-развлекательные мероприятия. Тульская область – в числе самых активных участников акции. Свои двери для будущих специалистов открыли предприятия оборонной, металлургической, пищевой и лёгкой промышленности.

В текущем году в рамках акции проводится конкурс на лучшие фото и видео, выложенные участниками в Instagram. Победители будут награждаться памятными подарками и дипломами. Для участия нужно подписывать выкладываемые материалы хэштегами: #НеделяБезТурникетов #СоюзМаш #Росмолодежь, название региона и название предприятия. В конкурсе принимают участие материалы, выложенные до 30 ноября.