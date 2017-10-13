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Юных туляков приглашают на кубок по скалолазанию «Крепкий орешек»
Фото: vk.com/hardnutto

Юных туляков приглашают на кубок по скалолазанию «Крепкий орешек»

Мероприятие пройдёт 14 и 15 октября на городском скалодроме «Восход».

Скалодром «Восход» приглашает всех желающих на детско-юношеский кубок «Крепкий орешек». Он пройдёт в Туле уже во второй раз. В этом году состоится один этап кубка, по результатам которого будут подведены итоги и награждены победители.  

Гостей ждет уютная атмосфера, спортсменов — честная и справедливая борьба. Мероприятие состоится по адресу: ул. Ф. Энгельса, 62, 5 этаж. Начало в 9.00. Подробности – в официальной группе мероприятия.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:00 +3
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