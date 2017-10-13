Гражданин Узбекистана, устроивший поножовщину в Мясново, отправится в колонию

Преступник сначала ранил своего собутыльника, а затем преследовал его, вооружившись двумя ножами. От расправы мужчину спасли полицейские.

Приговором федерального судьи Привокзального района 53-летний гражданин Узбекистана осужден за умышленное причинение легкого и тяжкого вреда с применением предмета, используемого в качестве оружия.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, в ночь на 1 апреля, в квартире одного из домов на улице Полюсной у осужденного возник конфликт с его знакомым, с которым они вместе распивали спиртное. Фигурант схватил кухонный нож и нанёс им удар в голову потерпевшему.

Затем, вооружившись двумя ножами, он преследовал раненого мужчину и случайного очевидца нападения. Преступника задержали находившиеся неподалёку сотрудники полиции.

Неделю спустя, находясь в той же квартире, злоумышленник вновь спровоцировал скандал и избил другого своего приятеля. Полученные им повреждения были расценены судом как тяжкий вред здоровью.

Согласно приговору, преступник проведёт четыре с половиной года в колонии строгого режима. Кроме того, он должен компенсировать расходы, связанные с лечением потерпевшего – 38565 рублей.