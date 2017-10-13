На улице Марата продолжается ремонт трамвайных путей

В Пролетарском районе идут работы по ремонту и обустройству трамвайных путей. Их проводят специалисты МКП «Тулгорэлектротранс» и субподрядных организаций.

Сотрудниками транспортного предприятия уже выполнено устройство рельсошпальной решетки и работы по сварке стыков на участке от улицы Ложевой до улицы Епифанской.

Специалисты подрядной организации «Виа-Строй» установили бортовой камень и оборудовали щебеночное основание, проводится укладка выравнивающего слоя асфальтового покрытия.

Финальным этапом работ станет устройство асфальтобетонного покрытия «Лемпруф» на межрельсовом пространстве.