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На улице Марата продолжается ремонт трамвайных путей

На улице Марата продолжается ремонт трамвайных путей

Сотрудники подрядных организаций укрепляют рельсы и укладывают асфальт.

В Пролетарском районе идут работы по ремонту и обустройству трамвайных путей. Их проводят специалисты МКП «Тулгорэлектротранс» и субподрядных организаций.

Сотрудниками транспортного предприятия уже выполнено устройство рельсошпальной решетки и работы по сварке стыков на участке от улицы Ложевой до улицы Епифанской.

Специалисты подрядной организации «Виа-Строй» установили бортовой камень и оборудовали щебеночное основание, проводится укладка выравнивающего слоя асфальтового покрытия.

Финальным этапом работ станет устройство асфальтобетонного покрытия «Лемпруф» на межрельсовом пространстве.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:34 +5
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Место
Тулаулица Марата

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