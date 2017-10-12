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В Туле прошел II Российско-Итальянский форум малого и среднего бизнеса
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле прошел II Российско-Итальянский форум малого и среднего бизнеса

Возможности сотрудничества обсудили предприниматели из Италии, Словении и 6 регионов Центральной России.

12 октября в колонном зале Дома дворянского собрания
представители малого и среднего бизнеса из Италии, Словении и России обсудили вопросы сотрудничества и бизнес-партнерства.

Международный форум предпринимателей проходит в Туле во второй раз. В этом году участниками мероприятия стали бизнесмены из Италии, Словении, Волгоградской, Липецкой, Саратовской, Орловской, Калининградской, Тульской областей и республики Мордовия.

По итогам первого Российско-Итальянского форума в прошлом году было подписано 9 экспортных контрактов.

В этом году в Тулу приехали представители итальянских предприятий, задействованных в пищевой промышленности, энергетике, строительстве, информационных технологиях и машиностроении.

- В прошлом году в форуме с российской стороны участвовали представители двух областей — Калужской и Тульской. Сегодня к нам приехали предприниматели из шести регионов Центральной России. Это серьезный показатель, — рассказала заместитель председателя комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Екатерина Солтанова. — В следующем году мы планируем провести форум в ином ключе: сделаем его площадкой, где будут присутствовать большее число предпринимателей из ЦФО и большее количество партнеров зарубежных. Это форум, где собраны предприятия, заинтересованные в конкретной работе.

Глава итальянской делегации Андреа Пирас отметил огромный потенциал сотрудничества между итальянскими и тульскими компаниями.

После официальной презентации российских, итальянских и словенских компаний участники форума провели встречи в формате В2В и посетили предприятия Тульской области.

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II Российско-Итальянский форум малого и среднего бизнеса, Фото: 1
II Российско-Итальянский форум малого и среднего бизнеса, Фото: 2
II Российско-Итальянский форум малого и среднего бизнеса, Фото: 3
II Российско-Итальянский форум малого и среднего бизнеса, Фото: 4
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II Российско-Итальянский форум малого и среднего бизнеса, Фото: 6
II Российско-Итальянский форум малого и среднего бизнеса, Фото: 7
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:10 0
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Тула

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