В Туле прошел II Российско-Итальянский форум малого и среднего бизнеса

Фото Дмитрия Дзюбина.

12 октября в колонном зале Дома дворянского собрания

представители малого и среднего бизнеса из Италии, Словении и России обсудили вопросы сотрудничества и бизнес-партнерства.

Международный форум предпринимателей проходит в Туле во второй раз. В этом году участниками мероприятия стали бизнесмены из Италии, Словении, Волгоградской, Липецкой, Саратовской, Орловской, Калининградской, Тульской областей и республики Мордовия.

По итогам первого Российско-Итальянского форума в прошлом году было подписано 9 экспортных контрактов.

В этом году в Тулу приехали представители итальянских предприятий, задействованных в пищевой промышленности, энергетике, строительстве, информационных технологиях и машиностроении.

- В прошлом году в форуме с российской стороны участвовали представители двух областей — Калужской и Тульской. Сегодня к нам приехали предприниматели из шести регионов Центральной России. Это серьезный показатель, — рассказала заместитель председателя комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Екатерина Солтанова. — В следующем году мы планируем провести форум в ином ключе: сделаем его площадкой, где будут присутствовать большее число предпринимателей из ЦФО и большее количество партнеров зарубежных. Это форум, где собраны предприятия, заинтересованные в конкретной работе.

Глава итальянской делегации Андреа Пирас отметил огромный потенциал сотрудничества между итальянскими и тульскими компаниями.

После официальной презентации российских, итальянских и словенских компаний участники форума провели встречи в формате В2В и посетили предприятия Тульской области.