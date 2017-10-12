В Туле на территории 51-го гвардейского полка освятили храм в честь Дмитрия Донского

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

12 октября на территории 51-го гвардейского парашютно-десантного Краснознаменного ордена Суворова 3-й степени полка состоялось освящение храма в честь святого благоверного великого князя Дмитрия Донского.

В мероприятии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, схиархимандрит Илий, митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, военнослужащие.

Алексей Дюмин отметил вклад Тульской митрополии в патриотическое и духовное воспитание молодых защитников Отечества.

Храм построен на средства благотворителей.

«В Туле всегда были сильны традиции благотворительности. И этот храм — наглядное тому подтверждение. Хочу поблагодарить всех, кто вложил свои силы в его создание. Это благое дело служит сохранению памяти о великом подвиге нашего воинства», — подчеркнул глава региона.