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В Туле на территории 51-го гвардейского полка освятили храм в честь Дмитрия Донского
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле на территории 51-го гвардейского полка освятили храм в честь Дмитрия Донского

В мероприятии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин и митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

12 октября на территории 51-го гвардейского парашютно-десантного Краснознаменного ордена Суворова 3-й степени полка состоялось освящение храма в честь святого благоверного великого князя Дмитрия Донского.

В мероприятии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, схиархимандрит Илий, митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, военнослужащие.

Алексей Дюмин отметил вклад Тульской митрополии в патриотическое и духовное воспитание молодых защитников Отечества.

Храм построен на средства благотворителей.

«В Туле всегда были сильны традиции благотворительности. И этот храм — наглядное тому подтверждение. Хочу поблагодарить всех, кто вложил свои силы в его создание. Это благое дело служит сохранению памяти о великом подвиге нашего воинства», — подчеркнул глава региона.

Галерея
Освящение храма в 51-м полку, Фото: 1
Освящение храма в 51-м полку, Фото: 2
Освящение храма в 51-м полку, Фото: 3
Освящение храма в 51-м полку, Фото: 4
Освящение храма в 51-м полку, Фото: 5
Освящение храма в 51-м полку, Фото: 6
Освящение храма в 51-м полку, Фото: 7
Освящение храма в 51-м полку, Фото: 8
Освящение храма в 51-м полку, Фото: 9
Освящение храма в 51-м полку, Фото: 10
Освящение храма в 51-м полку, Фото: 11
Освящение храма в 51-м полку, Фото: 12
Освящение храма в 51-м полку, Фото: 13
Освящение храма в 51-м полку, Фото: 14
Освящение храма в 51-м полку, Фото: 15
Освящение храма в 51-м полку, Фото: 16
Освящение храма в 51-м полку, Фото: 17
Освящение храма в 51-м полку, Фото: 18
Освящение храма в 51-м полку, Фото: 19
Освящение храма в 51-м полку, Фото: 20
Освящение храма в 51-м полку, Фото: 21
Освящение храма в 51-м полку, Фото: 22
Освящение храма в 51-м полку, Фото: 23
Освящение храма в 51-м полку, Фото: 24
Освящение храма в 51-м полку, Фото: 25
Освящение храма в 51-м полку, Фото: 26
Освящение храма в 51-м полку, Фото: 27
Освящение храма в 51-м полку, Фото: 28
Освящение храма в 51-м полку, Фото: 29
Освящение храма в 51-м полку, Фото: 30
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:56 0
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