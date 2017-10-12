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В Тульской области цыган сдал похищенный грузовик на металлолом

В Тульской области цыган сдал похищенный грузовик на металлолом

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Воловском районе полицейские установили подозреваемых в совершении мошенничества. По предварительным данным, на сайте бесплатных объявлений злоумышленники увидели информацию о продаже автомобиля ЗИЛ 1987 года выпуска.

Мошенники позвонили владельцу грузовика и договорились о встрече, выяснив, где находится транспортное средство.

– Приехав к месту парковки автомобиля заранее, злоумышленники позвонили владельцу, сообщив, что они уже видят транспортное средство и готовы его приобрести. Но так как продавец пока отсутствует, могут забрать грузовик, а привезти деньги и оформить договор купли-продажи позже. Владелец ЗИЛа согласился. Но в оговоренное время покупатели не появились и на телефонные звонки не отвечали, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Обманутый мужчина обратился в полицию.

Полицейские обнаружили грузовик в пункте приема металлолома на территории Богородицка.

Подозреваемыми оказались 21-летний мужчина цыганской национальности и его подельница. Они признались, что не собирались покупать грузовик.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:02 0
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