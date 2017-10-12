В Тульской области произошло более 50 случаев вмешательства в работу железной дороги

Среди них – попытки украсть оборудование, анонимные звонки с угрозами безопасности и забрасывание поездов камнями.

Для борьбы с вандализмом и хулиганами на тульском участке столичной железнодорожной магистрали ведется круглосуточное наблюдение. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороге.

С января по сентябрь зафиксировано пять случаев разоборудования железнодорожных путей и разбора средств сигнализации, централизации и блокировки, дважды хулиганы обкидывали поезда камнями, зафиксировано два акта вандализма.

Значительный материальный ущерб наносят воры. Совместно с сотрудниками транспортной полиции и работниками охранных организаций железнодорожники предотвратили 19 хищений на сумму свыше 100 тысяч рублей. Задержано 30 человек, возбуждено пять уголовных дел. Среди нарушителей в основном несовершеннолетние и безработные, а также лица без определенного места жительства.

На железнодорожных объектах найдено более 25 бесхозных предметов. В каждом случае составы задерживались для осмотра правоохранительными органами и только после этого отправлялись в рейс.

Нахождение на рельсах посторонних предметов создаёт угрозу для движения поездов – в Тульской область зарегистрировано пять таких случаев. Московская железная дорога напоминает, что вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта является незаконным и влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность.