На каких улицах Тулы не будет света 13 октября

С 9 до 17 часов от электроснабжения будут отключены дома по следующим адресам:

ул. Смидович, 16, 18-а, 14, 18-б, 16-а, 18,

ул. 9 Мая, 7-а, 13, 5, 9, 7,

ул. Седова, 1, 2,

ул. Оружейная, 25, 27, 27-а, 29, 25-а, 32-б,

ул. Фрунзе, 27, 21, 25, 23,

ул. Л. Толстого, 115, 117, 125,

ул. С. Перовской, 26, 32, 34, 39,

ул. Пузакова, 11, 15,

ул. Демидовская, 82, 84, 80, 170, 179, 179-а,

ул. Герцена, 134,

пер. Тростянский, 19-41,

ул. Революции, 24,

п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21,

п. 2-й Западный: ул. Маяковского, 21, 23, 22-46,

ул. Грибоедова, 21-37 (нечётн.), 45, 51, 52, 53,

ул. Октябрьская, 217-225 (нечётн.), 190-248 (чётн.),

5-й пр-д, 1-16,

6-й пр-д, 1-13 (нечётн.), 2-22 (чётн.),

18-й пр-д,

ул. Кобзева, 22-36 (чётн.), 23-39 (нечётн.),

ул. Судейского, 1-13 (нечётн.), 2-а-28 (чётн.),

ул. Шишкова, 1-17 (нечётн.), 4-12-в (чётн.),

ул. Декабристов, 141-175 (нечётн.),

ул. Комарова, 50,52,

ул. Белинского, 86,89,91,

ул. Планировочная, 1-8,

пр-д Московский, 1-10,

ул. З. Космедемьянской, 26-40 (чётн.),

ул. Московская, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 32-а, 42.