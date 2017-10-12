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На каких улицах Тулы не будет света 13 октября

На каких улицах Тулы не будет света 13 октября

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» проведут плановые работы.

С 9 до 17 часов от электроснабжения будут отключены дома по следующим адресам:

  • ул. Смидович, 16, 18-а, 14, 18-б, 16-а, 18,
  • ул. 9 Мая, 7-а, 13, 5, 9, 7,
  • ул. Седова, 1, 2,
  • ул. Оружейная, 25, 27, 27-а, 29, 25-а, 32-б,
  • ул. Фрунзе, 27, 21, 25, 23,
  • ул. Л. Толстого, 115, 117, 125,
  • ул. С. Перовской, 26, 32, 34, 39,
  • ул. Пузакова, 11, 15,
  • ул. Демидовская, 82, 84, 80, 170, 179, 179-а,
  • ул. Герцена, 134,
  • пер. Тростянский, 19-41,
  • ул. Революции, 24,
  • п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21,
  • п. 2-й Западный: ул. Маяковского, 21, 23, 22-46,
  • ул. Грибоедова, 21-37 (нечётн.), 45, 51, 52, 53,
  • ул. Октябрьская, 217-225 (нечётн.), 190-248 (чётн.),
  • 5-й пр-д, 1-16,
  • 6-й пр-д, 1-13 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • 18-й пр-д,
  • ул. Кобзева, 22-36 (чётн.), 23-39 (нечётн.),
  • ул. Судейского, 1-13 (нечётн.), 2-а-28 (чётн.),
  • ул. Шишкова, 1-17 (нечётн.), 4-12-в (чётн.),
  • ул. Декабристов, 141-175 (нечётн.),
  • ул. Комарова, 50,52,
  • ул. Белинского, 86,89,91,
  • ул. Планировочная, 1-8,
  • пр-д Московский, 1-10,
  • ул. З. Космедемьянской, 26-40 (чётн.),
  • ул. Московская, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 32-а, 42.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:46 +2
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