В Тульской области осудят преступника, более десяти лет находившегося в розыске

В 2003 году, в Узловском районе, мужчина до смерти избил своего собутыльника, а затем скрылся от правоохранительных органов.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела 14-летней давности. Житель Калужской области обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

По версии следствия, 5 июля 2003 года, в одной из квартир Узловского района в ходе конфликта, возникшего во время распития спиртного, один из мужчин взял нож и стал угрожать обвиняемому. Тот толкнул обидчика, а когда он упал, нанес ему множество ударов кулаками и ногами по голове и шее. От полученных повреждений потерпевший скончался на следующий день в своей квартире.

Мужчина был задержан по подозрению в совершении преступления «по горячим следам», однако после помещения его в медучреждение для проведения психиатрической экспертизы, он скрылся от органов следствия и долгое время находился в розыске.

Благодаря совместным действиям сотрудников региональных управлений Следственного комитета РФ и МВД России злоумышленника удалось задержать. Сейчас обвиняемый находится под стражей, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.