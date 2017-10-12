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В Алексине пьяный водитель «Инфинити» избил инспектора ДПС

В Алексине пьяный водитель «Инфинити» избил инспектора ДПС

Теперь 31-летний мужчина отправится на скамью подсудимых.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя города Алексин. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, днем 9 сентября 2017 года в городе Алексин во время патрулирования микрорайона инспектор ДПС остановил автомобиль «Инфинити», водитель которого находился в нетрезвом состоянии, и предложил водителю пройти тест на состояние алкогольного опьянения, на что мужчина ответил отказом и попытался закрыться в своем автомобиле. В ответ на попытку сотрудника ГИБДД вывести водителя из машины злоумышленник ударил его несколько раз по лицу и руке.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 18:05 0
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