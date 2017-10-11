В Туле за продажу корзинок с пивом и фисташками закрыли интернет-магазин

Центральным районным судом города Тулы в особом порядке рассмотрено заявление регионального управления Роспотребнадзора о признании информации, размещенной на одном из интернет-сайтов запрещенной к распространению. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно постановлению Правительства России «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом», продажа алкогольной продукции и также товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, через Интернет запрещена.

На сайте торговой точки была опубликована информация о товаре – подарочной корзине с пивом и фисташками. Эти сведения идут в разрез с законодательством в области защиты прав населения от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию. В судебном порядке информация о товаре была признана запрещенной к распространению, а доступ к сайту закрыт.