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В Туле за продажу корзинок с пивом и фисташками закрыли интернет-магазин

В Туле за продажу корзинок с пивом и фисташками закрыли интернет-магазин

Согласно действующему законодательству, реализация алкоголя дистанционным способом запрещена.

Центральным районным судом города Тулы в особом порядке  рассмотрено заявление регионального управления Роспотребнадзора о признании информации, размещенной на одном из интернет-сайтов запрещенной к распространению. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно постановлению Правительства России «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом», продажа алкогольной продукции и также товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, через Интернет запрещена.

На сайте торговой точки была опубликована информация о товаре – подарочной корзине с пивом и фисташками. Эти сведения идут в разрез с законодательством в области защиты прав населения от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию. В судебном порядке информация о товаре была признана запрещенной к распространению, а доступ к сайту закрыт.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:25 +3
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