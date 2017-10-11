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«Тулагоргаз»: слесарь не виноват в отравлении семьи угарным газом

«Тулагоргаз»: слесарь не виноват в отравлении семьи угарным газом

В редакцию MySLO поступил официальный комментарий организации.

Сегодня стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении слесаря «Тулагоргаза», который обвиняется в ненадлежащем выполнении работ по техническому обслуживанию газового оборудования, повлекшем смерть четырёх человек. Нам удалось получить официальный комментарий «Тулагоргаза».

По словам представителей организации, в декабре 2012 году слесарь «Тулагоргаза» осуществил замену проточного водонагревателя в квартире по ул. Новомосковской в Туле, в которой в ноябре 2015 года от отравления угарным газом погибла семья из четырёх человек.

Слесарь при замене газового оборудования совершил все предусмотренные паспортом завода-изготовителя операции по установке проточного водонагревателя, заменил гофрированную трубу на водонагреватель, обеспечив герметичность закрепления трубы с дымоходом.

Качество выполненной работы подтверждается также тем, что с момента замены нового газоиспользующего оборудования и до ноября 2015 года проточный водонагреватель функционировал в штатном режиме почти три года с момента его установки, при этом заявок от абонента или пользователей газового оборудования о его неисправности в адрес «Тулагоргаза» не поступало.

Технический паспорт прямо запрещает использовать водонагреватель без выхлопной трубы – это может привести к отравлению. Между тем, на момент осмотра квартиры установлено, что дымоотводящий рукав лежал на шкафу, а газовый прибор функционировал при незакрепленной трубе, что привело к выходу угарного газа в жилое помещение.

Органы следствия длительное время не могли установить лиц, причастных к отсоединению гофрированной трубы от газовой колонки. По этой причине предварительное следствие неоднократно приостанавливалось. Следователи не исключали, что трубу могли отсоединить и положить на кухонный шкаф, например, для очистки от пыли и грязи или при проверке дымохода.

Таким образом, следствием не проведен тщательный анализ воздействия всех возможных факторов или действий третьих лиц за период с 2012 по 2015 год, существенно влияющих на безопасную эксплуатацию газовой колонки.

Техническое обслуживание газоиспользующего оборудования в данной квартире не проводилось с 2012 года по вине потребителя. По мнению АО «Тулагоргаз», вина слесаря отсутствует, а выводы следствия о некачественной работе слесаря и его ответственности за смерть людей не обоснованы.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:42 +3
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