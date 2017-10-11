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Туляк с пистолетом пытался ограбить банк в Орле

Туляк с пистолетом пытался ограбить банк в Орле

Ранее судимого мужчину задержали сотрудники ЧОП и прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС.

Во вторник, 10 октября, примерно в 13.00, в Северном районе Орла произошла попытка ограбления банка.

По данным регионального УМВД, в помещение зашел неизвестный мужчина и, угрожая сотрудникам пистолетом, стал требовать деньги. Одна из работниц банка вовремя успела нажать «тревожную кнопку».

На место происшествия незамедлительно приехали работники частного охранного предприятия, а также инспекторы ДПС и сотрудники местного отдела полиции. Злоумышленник был задержан. Им оказался 41-летний ранее судимый житель Тульской области.

Пистолет, которым грабитель угрожал сотрудникам банка, оказался пневматическим. Следственным отделом отдела полиции № 3 по Северному району УМВД России по городу Орлу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:50 +2
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