Роспотребнадзор добился закрытия фирмы, продававшей тулякам неисправные айфоны

Фото из архива MySLO

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Тульской области добились ликвидации ООО Форест», сотрудники которого продавали неисправные айфоны по сниженным ценам.

Летом прошлого года в редакцию MySLO обратились возмущённые туляки, купившие некачественные аппараты в городском универмаге. Оказалось, что под видом новых «яблочных» телефонов тулякам продавали отремонтированные гаджеты, которые не прожили у новых владельцев и нескольких дней.

По инициативе тульского Управления Роспотребнадзора в отношении недобросовестного продавца был подан иск. Суд требования полностью удовлетворил – за неоднократное нарушение требований правил комиссионной торговли при продаже сотовых телефонов ООО «Форест» было ликвидировано.

Аналогичное решение было принято и в отношении компании «Приоритет», которая занималась установкой стеклопакетов – поводом стало неоднократное нарушение сроков передачи предварительно оплаченного товара и его несоответствие договору. Судебные решения вступили в законную силу.