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Роспотребнадзор добился закрытия фирмы, продававшей тулякам неисправные айфоны
Фото из архива MySLO

Роспотребнадзор добился закрытия фирмы, продававшей тулякам неисправные айфоны

Судом вынесено постановление о ликвидации юридического лица.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Тульской области добились ликвидации ООО Форест», сотрудники которого продавали неисправные айфоны по сниженным ценам.

Летом прошлого года в редакцию MySLO обратились возмущённые туляки, купившие некачественные аппараты в городском универмаге. Оказалось, что под видом новых «яблочных» телефонов тулякам продавали отремонтированные гаджеты, которые не прожили у новых владельцев и нескольких дней.

По инициативе тульского Управления Роспотребнадзора в отношении недобросовестного продавца был подан иск. Суд требования полностью удовлетворил – за неоднократное нарушение требований правил комиссионной торговли при продаже сотовых телефонов ООО «Форест» было ликвидировано.

Аналогичное решение было принято и в отношении компании «Приоритет», которая занималась установкой стеклопакетов – поводом стало неоднократное нарушение сроков передачи предварительно оплаченного товара и его несоответствие договору. Судебные решения вступили в законную силу.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:19 +3
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