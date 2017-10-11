Губернатор Алексей Дюмин посетил Киреевский центр образования № 2

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В райцентре планируется построить новый детский сад, рассчитанный на шесть групп.

В рамках рабочей поездки в Киреевский район глава региона посетил Киреевский центр образования № 2. Губернатор осмотрел спортивный и актовый залы, столовую, рекреацию, лекторий, классы физики и информатики, и пообщался с учащимися и учителями.

Директор центра Ирина Токарева сообщила, что в школе учится 636 человек. 310 – в начальных классах, 266 – в 5-9 классах и 60 – в 10-11 классах. Учреждение является пилотной площадкой по введению государственных образовательных стандартов нового поколения.

Однако есть и некоторые проблемы. В частности, школе необходим ремонт кровли – после сильных дождей в спортивном и актовом залах, столовой классах на третьем этаже появляются подтеки. Кроме того, требует ремонта детский сад, закреплённый за центром образования.

Алексей Дюмин отметил, что для решения этих задач уже подписаны договоры с АО «Транснефть – Верхняя Волга» на благотворительное пожертвование с целью выполнения проектно-изыскательских работ для ремонта зданий и сооружений Киреевского центра образования № 2.

По предварительным подсчётам, на это потребуется порядка 200 млн рублей. За счёт средств компании «Транснефть» за три года в России уже капитально отремонтированы 20 школ. Алексей Дюмин поручил министру образования Оксане Осташко и министру строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноре Шевченко взять подготовку проектно-сметной документации под личный контроль.

Также глава региона отметил, что в 2018 году районная администрация предусмотрит средства на разработку проекта строительства детского сада, рассчитанного пока на шесть групп.