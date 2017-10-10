В пятницу, 13-го тулякам покажут отечественные ужастики

13 октября, в пятницу, у любителей кино и жанра ужасов появится возможность провести в кинотеатре вечер за просмотром произведений советского и российского кинематографа и пощекотать себе нервы.

Начало в 19.00.



Зрителям покажут классику жанра, легендарный и первый в истории советского кинематографа фильм ужасов «Вий», а также новинку российского кинематографа — фильм «Невеста».



В программе также рассказ об истории мистического кино, призы для участников от ретрокинотеатра «Майский» и не только. Тому, кто придет в тематическом костюме, организаторы обещают подарок.

Кинотеатр «Майский» находится по адресу: Тула, ул. 9 мая, 1-а.

Справки по телефону 70-43-59.

Количество мест ограничено.