В пятницу, 13-го тулякам покажут отечественные ужастики
Тульский ретрокинотеатр «Майский» 13 октября объявляет «Битву двух эпох в истории ужасов».
13 октября, в пятницу, у любителей кино и жанра ужасов появится возможность провести в кинотеатре вечер за просмотром произведений советского и российского кинематографа и пощекотать себе нервы.
Начало в 19.00.
Зрителям покажут классику жанра, легендарный и первый в истории советского кинематографа фильм ужасов «Вий», а также новинку российского кинематографа — фильм «Невеста».
В программе также рассказ об истории мистического кино, призы для участников от ретрокинотеатра «Майский» и не только. Тому, кто придет в тематическом костюме, организаторы обещают подарок.
Кинотеатр «Майский» находится по адресу: Тула, ул. 9 мая, 1-а.
Справки по телефону 70-43-59.
Количество мест ограничено.