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В пятницу, 13-го тулякам покажут отечественные ужастики

В пятницу, 13-го тулякам покажут отечественные ужастики

Тульский ретрокинотеатр «Майский» 13 октября объявляет «Битву двух эпох в истории ужасов».

13 октября, в пятницу, у любителей кино и жанра ужасов появится возможность провести в кинотеатре вечер за просмотром произведений советского и российского кинематографа и пощекотать себе нервы.

Начало в 19.00.

Зрителям покажут классику жанра, легендарный и первый в истории советского кинематографа фильм ужасов «Вий», а также новинку российского кинематографа — фильм «Невеста».

В программе также рассказ об истории мистического кино, призы для участников от ретрокинотеатра «Майский» и не только. Тому, кто придет в тематическом костюме, организаторы обещают подарок.

Кинотеатр «Майский» находится по адресу: Тула, ул. 9 мая, 1-а.

Справки по телефону 70-43-59.

Количество мест ограничено.

сегодня, в 13:17 +1
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