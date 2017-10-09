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Тульская область представит свой инвестиционный потенциал в Китае
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область представит свой инвестиционный потенциал в Китае

Делегация Тульской области с рабочим визитом находится в Китайской Народной Республике.

С 8 по 13 октября в Китайской Народной Республике проходит III Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса. Там делегация Тульской области презентует возможности для инвестиций в регионе. Также на XIV Китайской международной выставке малых и средних предприятий пройдут переговоры правительства области с руководством Poly Group и Китайского общества дружбы с зарубежными странами.

20 апреля этого года губернатор Тульской области Алексей Дюмин в рамках рабочей поездки в КНР встретился с представителями крупных китайских компаний и отраслевых организаций. Летом наш регион с ответным визитом посетила заместитель председателя Китайского общества дружбы с зарубежными странами Дэн Жун. По итогам встречи стороны договорились о сотрудничестве в различных сферах деятельности.

Одно из первых мероприятий в рамках этого соглашения — выставка живописи и каллиграфии «Один пояс, один путь — Впечатления о Китае» – недавно открылась в Туле. На ней представлены работы знаменитых художников Академии живописи при Китайском обществе дружбы с зарубежными странами. 10 октября тульские музыканты и творческие коллективы отправятся в Китай, где представят наш регион на ежегодном Пекинском музыкальном фестивале.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:26 0
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Место
КитайТульская область

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