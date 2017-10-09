После вмешательства прокуратуры на улице Путейской оборудовали остановку

Фото: пресс-служба прокуратуры Тульской области

Там появились остановочные и посадочные площадки, а также павильон.

Год назад сотрудники тульской прокуратуры провели проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Выяснилось, что остановочные пункты, расположенные напротив дома № 49 по ул. Путейской, не отвечают установленным требованиям – там нет остановочной и посадочной площадки, павильона.

Остановка «Депо» является частью 12 городских маршрутов, ежедневно здесь ожидают транспорт сотни туляков. По результатам проверки прокуратура подала иск к администрации города Тулы с требованием привести остановки в надлежащий вид.

Решением Центрального районного суда исковые требования были полностью удовлетворены. Апелляционную жалобу ответчика отклонили. В июне-сентябре управлением по транспорту и дорожному хозяйству администрации исковые требования исполнены – остановочные пункты приведены в порядок.