Как в Тульской области работают сельские медики?

В июле Алексей Дюмин дал несколько поручений министру здравоохранения Андрею Третьякову по проблемам доступности медицинской помощи на селе. В понедельник, 9 октября губернатор вызвал министра с отчетом – как выполнены его поручения.

По словам Андрея Третьякова, министерство здравоохранения разработало интерактивную карту доступности медицинской помощи на селе. На ней нанесены все 335 существующие в регионе ФАПы.

Наиболее значимой проблемой в сельском здравоохранении является отсутствие медработников на 34 ФАПах. Самая острая ситуация была в Веневском, Кимовском и Куркинском районах.

К 1 сентября на 34 ФАПах организована работа среднего медперсонала по фиксированному графику. Привлечены 4 фельдшера по программе «Земский фельдшер». Они получили подъемные в 350 тысяч рублей и сейчас работают в Ефремовском (Пушкарский ФАП), Щекинском (Мясоедовский), Плавском (Камынинский) и Заокском (Пахомовский ФАП) районах. Причем трое – выпускники тульского медколледжа, а один приехал из Украины. На 7 ФАПах приняты медсестры для постоянной работы.

На 23 ФАПах организована работа фельдшеров на условиях внутреннего совместительства, то есть, отработав определенное время на своем участке, фельдшер едет на соседний ФАП и ведет там прием. Работа организована по фиксированному графику. Если раньше на эти пункты медики выезжали один раз в месяц, то теперь два раза в неделю.

Для укомплектования 11 ФАПов, которые еще только строятся, уже подобраны медработники.

Еще в июне 2017 года 15 ФАПов не работали, потому что здания требовали ремонта. Из них два уже отремонтированы, еще 4 будут отремонтированы до конца этого года.

– А что с целевыми местами для выпускников медвузов? Было поручение – привлечь в регион 350 врачей, – поинтересовался Алексей Дюмин.

По словам министра, сейчас в Тульскую область привлечено 348 врачей. Еще 204 – выпускники, обучавшиеся по целевым направлениям. Так что поставленную задачу министерство перевыполнило.

– Ко мне обратились жители поселка Ленинский-1. У них не работал фельдшерско-акушерский пункт. Есть решение вопроса? – жестко спросил губернатор.

– ФАП в поселке Ленинский будет открыт 1 ноября, – доложил министр.

Алексей Дюмин напомнил, что поручил членам Общественной Палаты региона, членам общественных советов при муниципалитетах проверить качество оказания медуслуг на селе.

О проведенном мониторинге рассказал Александр Воронцов, председатель Тульской Общественной Палаты.

- Жители региона в большинстве оценивают работу ФАПов на «хорошо» и «удовлетворительно». Но есть пункты, которые получили неудовлетворительную оценку. И жители напрямую связывают укомплектованность ФАПа медработниками и качество медпомощи. К сожалению, на селе высок процент работающих медиков пенсионного и предпенсионного возраста. Им уже сейчас нужно искать смену. Обращали внимание жители также на ремонт зданий медпунктов, имеющееся медоборудование, наличие транспорта у фельдшера и работающей аптеки.

Алексей Дюмин поручил проработать каждое замечание жителей региона.

– А что у нас с подключение ФАПов к интернету? – напомнил Алексей Дюмин еще одно свое поручение.

По словам министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослава Ракова, все поликлиники, больницы и ФАПы подключены к высокоскоростному интернету. Для фельдшерских пунктов закуплено необходимое оборудование и сейчас формируются группы фельдшеров для обучения работе в медицинской информационной системе.

– Речь идет не просто о записи пациента к врачу – речь о телемедицине, поэтому важно, чтобы каждый медик умел пользоваться этой системой, - подчеркнул Алексей Дюмин. И добавил: - Проведена работа и по привлечению медицинских работников, и по оснащению ФАПов. Важным результатом является то, что теперь во всех существующих ФАПах региона ведётся амбулаторный приём не реже 2 раз в неделю. Важно не снижать темпов.

А как сейчас работают фельдшеры в глубинке?

Ольга Гольцова, медсестра Никольского ФАПа (Плавский район) работает на селе 34 года, а до этого три года отработала в одной из тульских больниц:

– У меня наблюдаются 236 человек. Я на ФАПе день и ночь – живу рядом, поэтому можно сказать работаю круглосуточно. По моим стопам и дочка пошла – работает медсестрой в Плавской ЦРБ. А внучка мечтает стать стоматологом. Работать сейчас комфортно – мой пункт в прошлом году капитально отремонтировали, так что теперь и уютно, и тепло, все условия есть, аптека работает. Мои пациенты очень довольны. Мне выделили машину «Ниву», так что теперь до самой отдаленной деревни могу добраться, да и детишек при необходимости в район привезти.

Елена Грибанова – акушерка Большеозерского ФАПа (Плавский район), работает на селе 31 год. Под ее наблюдением 332 пациента:

– В прошлом году наш ФАП капитально отремонтировали, так что работать теперь одно удовольствие. Много лет ждала – и вот дождалась. Семь лет как на нашем ФАПе работает аптечный пункт, если кому надо лекарства – я заказываю. Так что все у нас хорошо, а если бы еще немножко зарплату прибавили, и мечтать больше не о чем!

Вера Ежова работает врачом общей практики с 2001 года и обслуживает 13 населенных пунктов. Под ее наблюдением полторы тысячи человек:

– У нас отделение общей врачебной практики отремонтировали в прошлом году. На территории есть еще и медпункт – его сейчас ремонтируют. Если кто-то не может прийти на прием, мы выезжаем на вызов – у нас есть машина. Нам ее выделили в этом году. Скоро начнет работать аптечный киоск – сейчас мы получаем лицензию на этот вид деятельности. Нам сейчас очень хорошо помогают мобильные комплексы, они приезжают раз в месяц из Щекинской и Богородицкой ЦРБ. Сделать флюрографию, маммографию, анализы, получить консультацию – очень удобно.