На каких улицах Тулы отключат свет 10 октября

Ремонт и профилактика пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

ул. Железнодорожная, 45, 40-а,

ул. Токарева, 85, 87, 75, 89, 81, 79,

Новомосковское ш., 66, 22,

п. Матвеевские дачи, 1-52,

Мясново: ул. Рогова, 2, 6, 3-15 (нечётн.),

1-й Клинской пр-д, 43-47-б,

1-й пр-д, 31-41-а (нечётн.), 20-38 (чётн.),

ул. В. Краснослободская, 63,

2-й пр-д, 25-а-41 (нечётн.), 36-40-а (чётн.),

ул. Профсоюзная, 16,

ул. Тесницкая, 3,

ул. Капитана Громова, 66,

18-й пр-д, 23-53,

ул. Фруктовая, 1-а, 1-7,

ул. Докучаева, 30-46 (чётн.), 31-43 (нечётн.),

пер. 2-й Комбайновый, 1-6,

пр-д Вильямса, 3,

ул. Комбайновая, 16, 17, 18,

ул. Декабристов, 129,

п. Победы: ул. Комсомольская, 7, 7-а, 8,

ул. Фрунзе, 2, 4,

ул. Володарского, 5, 7, 9,

п. Маслово: ул. Ландышевая, 18,

ул. Васильковая,

ул. Краинская, 27-48.