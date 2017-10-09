На каких улицах Тулы отключат свет 10 октября
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.
Ремонт и профилактика пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- ул. Железнодорожная, 45, 40-а,
- ул. Токарева, 85, 87, 75, 89, 81, 79,
- Новомосковское ш., 66, 22,
- п. Матвеевские дачи, 1-52,
- Мясново: ул. Рогова, 2, 6, 3-15 (нечётн.),
- 1-й Клинской пр-д, 43-47-б,
- 1-й пр-д, 31-41-а (нечётн.), 20-38 (чётн.),
- ул. В. Краснослободская, 63,
- 2-й пр-д, 25-а-41 (нечётн.), 36-40-а (чётн.),
- ул. Профсоюзная, 16,
- ул. Тесницкая, 3,
- ул. Капитана Громова, 66,
- 18-й пр-д, 23-53,
- ул. Фруктовая, 1-а, 1-7,
- ул. Докучаева, 30-46 (чётн.), 31-43 (нечётн.),
- пер. 2-й Комбайновый, 1-6,
- пр-д Вильямса, 3,
- ул. Комбайновая, 16, 17, 18,
- ул. Декабристов, 129,
- п. Победы: ул. Комсомольская, 7, 7-а, 8,
- ул. Фрунзе, 2, 4,
- ул. Володарского, 5, 7, 9,
- п. Маслово: ул. Ландышевая, 18,
- ул. Васильковая,
- ул. Краинская, 27-48.
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