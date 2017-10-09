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Исполнительный директор «Слободы» Татьяна Алексеева стала призером Всероссийского конкурса «Моя земля – Россия»

Исполнительный директор «Слободы» Татьяна Алексеева стала призером Всероссийского конкурса «Моя земля – Россия»

Ее материал про «День поля» в Тульской области был отобран в числе лучших среди проектов сельской тематики.

На выставке «Золотая осень-2017», которая на днях прошла в Москве, наградили победителей Всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов по сельской тематике «Моя земля – Россия», организованном Министерством сельского хозяйства РФ.

В номинации «Развитие малого предпринимательства и кооперации на селе» 2-е место занял материал Татьяны Алексеевой о тульских фермерах.

Всего на конкурс было прислано 5329 работ из 81 региона страны.

сегодня, в 17:54 +11
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