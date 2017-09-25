Тульская экспозиция на выставке «Золотая осень» будет самой масштабной

Фото: parkseason.ru

С 4 по 7 октября на ВДНХ ЭКСПО в Москве пройдет традиционный праздник урожая.

С 4 по 7 октября 2017 года в павильонах № 75, 69 и на открытых площадках ВДНХ пройдет крупнейший агропромышленный смотр страны — 19-я выставка «Золотая осень».

Все желающие смогут увидеть последние образцы сельхозтехники и оборудования, лучших представителей племенных животных, новые сорта и гибриды овощных культур, продегустировать уникальные региональные продукты.

В этом году в работе экспозиции «Золотой осени» примут участие 1400 предприятий из 70 регионов России и 15 стран мира. В экспозиции Минсельхоза России откроется «Семейная ферма» – площадка для презентации наиболее успешных отечественных фермерских проектов, призванная показать начинающим предпринимателям, как эффективно выстраивать собственное дело.

47 субъектов РФ представят свои экспозиции. Самыми масштабными станут экспозиции Тульской, Ростовской и Ленинградской областей, Республик Татарстан, Башкортостан и Мордовия, а также Ставропольского края.

В рамках выставки состоится Фестиваль национальных культур. Здесь посетителям предложат разносолы и лакомства: башкирский паштет из конины и мед, десерты и фермерские колбаски центральных регионов России, дальневосточные дары моря, оленину, строганину и сыры от местных производителей. Вход на выставку свободный.