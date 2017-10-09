Гендиректор щёкинской фирмы выплатил зарплату сотрудникам после вмешательства прокуратуры

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Щёкинская прокуратура проверила ООО «Агрофирма Щёкино» на соблюдение трудового законодательства. В фирме трудятся 18 работников, 6 из них — граждане Узбекистана.

По условиям трудового договора заработная плата сотрудникам выплачивается раз в месяц.

В ходе проверки выяснилось, что за июль и август 2017 года сотрудники зарплату не получили.

Общая задолженность составила около 150 000 рублей.

В результате проверки в отношении генерального директора предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении. Оно было направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Тульской области.

По решению Госинспекции генеральный директор ООО «Агрофирма Щекино» привлечен к административной ответственности по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ и заплатит штраф в размере 10 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, задолженность по заработной плате полностью погашена.