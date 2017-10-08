Где в Туле 9 октября не будет электроэнергии

В связи с этим с 9.00 и до окончания работ электроэнергии в Туле не будет по следующим адресам:

ул. Советская, 96

ул. Первомайская, 9;

ул. Ф. Энгельса, 133, 137, 135-а, 135;

пр-т Ленина, 62, 64, 66, 68;

ул. Жаворонкова, 1-а

ул. М. Горького, 12

ул. Пролетарская, 93-117 (нечётн.);

ул. Гармонная, 23, 31, 33-а, 16, 20, 22;

ул. Осташева, 121

Мясново: ул. Ликбеза, 15-31 (нечётн.), 2, 3, 6, 10, 12; ул. Н. Студёнка, 3-45 (нечётн.), 2-30 (чётн.); 1-й Клинской пр-зд, 1; ул. Чмутова, 10-64 (чётн.), 2, 4, 6, 5-15 (нечётн.); ул. В. Выселковая, 2-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.); ул. М. Кулига, 3-а, 2-6 (чётн.), 3-15 (нечётн.); ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4; 2-й Клинской пр-зд, 2, 3, 4; ул. Б. Кулига, 2-57; ул. В. Студёнка, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.)

ул. Ликбеза, 15-31 (нечётн.), 2, 3, 6, 10, 12; ул. Н. Студёнка, 3-45 (нечётн.), 2-30 (чётн.); 1-й Клинской пр-зд, 1; ул. Чмутова, 10-64 (чётн.), 2, 4, 6, 5-15 (нечётн.); ул. В. Выселковая, 2-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.); ул. М. Кулига, 3-а, 2-6 (чётн.), 3-15 (нечётн.); ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4; 2-й Клинской пр-зд, 2, 3, 4; ул. Б. Кулига, 2-57; ул. В. Студёнка, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.) п. Михалково: ул. Колхозная, 18-118-а (чётн.), 29-73 (нечётн.); пер. Колхозный, 2; ул. Сафонова, 10-42 (чётн.), 29 ул. Белоусова, 2-30 (чётн.), 11-27 (нечётн.); ул. Кольцевая, 1, 7, 7-а, 9, 2, 6-а, 32-а, 17, 19, 14-56 (чётн.)

ул. Колхозная, 18-118-а (чётн.), 29-73 (нечётн.); пер. Колхозный, 2; ул. Сафонова, 10-42 (чётн.), 29 ул. Белоусова, 2-30 (чётн.), 11-27 (нечётн.); ул. Кольцевая, 1, 7, 7-а, 9, 2, 6-а, 32-а, 17, 19, 14-56 (чётн.) п. Косая Гора: ул. Луговая, 1-13, 16, 18.