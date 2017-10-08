В Узловой мужчина из чужого дома похитил пуховик и ботинки

А еще добычей злоумышленника стал спортивный костюм и кроссовки.

В дежурную часть отдела МВД по Узловскому району с заявлением обратилась 60-летняя жительница Москвы. Женщина сообщила, что в ее дом, расположенный в квартале 5-я Пятилетка, через окно забрался неизвестный и украл пуховик, спортивный костюм, кроссовки и ботинки.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи и угоны транспортных средств 28-летний житель районного центра. Мужчина признался в краже. При проведении обыска похищенная одежда и обувь были изъяты.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Задержанного заключили под стражу.