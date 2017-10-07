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Алексей Дюмин поздравил Владимира Путина с юбилеем

Алексей Дюмин поздравил Владимира Путина с юбилеем

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил президента РФ Владимира Путина с 65-летием.

В поздравлении, в частности, говорится:

- Свои силы, опыт и энергию Вы направляете на обеспечение международного порядка, укрепление позиций России в мире, улучшение благосостояния наших граждан.

Лидерские качества и талант руководителя позволяют Вам ставить амбициозные цели и достигать их, успешно отвечать на самые сложные вызовы времени.

Алексей Дюмин пожелал главе государства крепкого здоровья и новых успехов в решении задач на благо Отечества.

 

сегодня, в 14:00
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