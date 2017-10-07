Алексей Дюмин поздравил Владимира Путина с юбилеем

В поздравлении, в частности, говорится:

- Свои силы, опыт и энергию Вы направляете на обеспечение международного порядка, укрепление позиций России в мире, улучшение благосостояния наших граждан.

Лидерские качества и талант руководителя позволяют Вам ставить амбициозные цели и достигать их, успешно отвечать на самые сложные вызовы времени.

Алексей Дюмин пожелал главе государства крепкого здоровья и новых успехов в решении задач на благо Отечества.