Алексей Дюмин поздравил Владимира Путина с юбилеем
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил президента РФ Владимира Путина с 65-летием.
В поздравлении, в частности, говорится:
- Свои силы, опыт и энергию Вы направляете на обеспечение международного порядка, укрепление позиций России в мире, улучшение благосостояния наших граждан.
Лидерские качества и талант руководителя позволяют Вам ставить амбициозные цели и достигать их, успешно отвечать на самые сложные вызовы времени.
Алексей Дюмин пожелал главе государства крепкого здоровья и новых успехов в решении задач на благо Отечества.
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