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Тульская область вошла в Совет по развитию промышленного туризма в России

Тульская область вошла в Совет по развитию промышленного туризма в России

Также индустриальный туризм будут развивать на территории более чем 13 регионов нашей страны.

В рамках Международной туристской выставки Expotravel-2017, которая проходит в Екатеринбурге, учрежден Совет по развитию промышленного туризма в России. Его цель – развитие индустриального туризма в России, налаживание взаимодействия, вовлечение в сферу туризма крупных промышленных предприятий и объектов показа.

Совет создан под эгидой Федерального агентства по туризму России, в него вошли заместители губернаторов Алтайского края, Свердловской, Челябинской и Курганской областей, руководители региональных туристических ведомств Татарстана, Башкортостана, Ставропольского и Краснодарского краев и других регионов России.

От Тульской области в состав Совета включен председатель комитета по развитию туризма Владимир Аллахвердов. По его словам, учитывая богатое индустриальное наследие региона, промышленный туризм является перспективной новинкой в Тульской области.

Владимир Аллахвердов

Тулу всегда называли городом мастеров, и мы гордимся этим почетным статусом. Ряд промышленных предприятий региона уже принимают туристов: молочный комбинат, пивоваренный завод, к ним на экскурсии запись ведётся на несколько месяцев вперед. Но особенно интересно нашим гостям будет посетить заводы оборонного комплекса. Дать им такую возможность – одна из наших главных задач на ближайшую перспективу.

Совет будет действовать на федеральном уровне, в числе одной из приоритетных задач заявлено создание федеральной промышленной туристической карты, на которой будут представлены наиболее яркие объекты из российских регионов, достойное место на карте займут предприятия Тульской области.

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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