Одной из причин смертельного ДТП в Ясногорском районе стало отсутствие освещения на дороге

К такому выводу пришли сотрудники ГИБДД и районной прокуратуры после завершения комплексной проверки.

Прокуратурой Ясногорского района совместно с райотделом ГИБДД проведена проверка исполнения законодательства о содержании автомобильных дорог и безопасности дорожного движения.

Поводом для вмешательства правоохранителей стало смертельное ДТП, произошедшее 3 сентября на десятом километре дороги «Ясногорск – Денисово – Горшково». В Toyota Avensis сбил несовершеннолетнего велосипедиста – ребёнок погиб на месте происшествия.

В результате проверки выяснилось, что условием дорожно-транспортного происшествия стало отсутствие искусственного освещения на данном участке, что является грубым нарушением действующего законодательства.

По результатам проверки прокуратурой Ясногорского района в адрес руководителя ГУ ТО «Тулаавтодор» внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, инспектором ГИБДД в отношении юридического лица возбуждено административное производство по ч.1 ст. 12.34 КоАП. Расследование уголовного дела по факту ДТП продолжается, его ход находится на контроле в прокуратуре области.