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Сотрудники ГИБДД советуют тулякам быть внимательнее на скользкой дороге

Сотрудники ГИБДД советуют тулякам быть внимательнее на скользкой дороге

Автомобилистам рекомендуется соблюдать повышенную дистанцию, воздержаться от резких манёвров и ускорений.

Госавтоинспекция Тульской области предупреждает участников дорожного движения об ухудшении погодных условий. По прогнозам Гидрометцентра России, в ближайшее время на территории региона ожидается ухудшение погодных условий, из-за этого дорожно-транспортная обстановка может усложниться.

В ненастную погоду видимость на дороге снижается, дорожное покрытие становится скользким, повышается риск возникновения ДТП. Инспекторы отделения пропаганды БДД областного УГИБДД рекомендует водителям и пешеходам быть особенно бдительными и внимательными на дороге.

Особенно опасны для автолюбителей резкие маневры и превышение скорости – на скользкой дороге сцепление колес с асфальтом ухудшается, тормозной путь увеличивается, а шансы попасть в аварию возрастают. Н в коем случае нельзя продолжать движение, если перестали работать стеклоочистители или сильно загрязнены световые приборы, особенно в темное время суток.

Кроме того, водителям следует быть особенно внимательными при проезде перекрёстков и пешеходных переходов – заранее снизить скорость и быть готовыми полностью остановиться. Пешеходам рекомендуется использовать в одежде светоотражающие элементы, чтобы быть более заметными во время дождя и в тёмное время суток.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:45 +6
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