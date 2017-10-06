Работы на месте провала грузовика в Туле были оформлены с нарушениями

Фото Алексея Пирязева и Юлии Королевой.

По некоторым данным, маршрут движения не был согласован с ГИБДД.

Ранее Myslo писал, что в Туле на улице Луначарского, возле строящегося теннисного центра, грузовик «МАН» на тротуаре провалился под землю.

Выяснилось, что работы на месте провала грузового автомобиля были оформлены с нарушениями. Несмотря на то, что стройка огорожена забором, знаков о проведении ремонтных работ нет. По некоторым данным, маршрут движения грузовых автомобилей не был согласован с ГИБДД.

Водитель не должен был ехать по тротуару. На мужчину составили протокол.

В месте провала проходят коммуникации, которые раньше постоянно прорывались.

К слову, жители жалуются, что строительство теннисного центра затянулось. По словам местных, центр год питался от электроэнергии дома № 65 по Луначарского, а за свет платили жители.

Сейчас провалившийся грузовик пытаются достать с помощью экскаватора.