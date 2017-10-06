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Работы на месте провала грузовика в Туле были оформлены с нарушениями
Фото Алексея Пирязева и Юлии Королевой.

Работы на месте провала грузовика в Туле были оформлены с нарушениями

По некоторым данным, маршрут движения не был согласован с ГИБДД.

Ранее Myslo писал, что в Туле на улице Луначарского, возле строящегося теннисного центра, грузовик «МАН» на тротуаре провалился под землю.

Галерея
В Туле на ул. Луначарского грузовик провалился под землю, Фото: 1
В Туле на ул. Луначарского грузовик провалился под землю, Фото: 2
В Туле на ул. Луначарского грузовик провалился под землю, Фото: 3
В Туле на ул. Луначарского грузовик провалился под землю, Фото: 4
В Туле на ул. Луначарского грузовик провалился под землю, Фото: 5
В Туле на ул. Луначарского грузовик провалился под землю, Фото: 6
В Туле на ул. Луначарского грузовик провалился под землю, Фото: 7
В Туле на ул. Луначарского грузовик провалился под землю, Фото: 8
В Туле на ул. Луначарского грузовик провалился под землю, Фото: 9
В Туле на ул. Луначарского грузовик провалился под землю, Фото: 10
В Туле на ул. Луначарского грузовик провалился под землю, Фото: 11
В Туле на ул. Луначарского грузовик провалился под землю, Фото: 12
В Туле на ул. Луначарского грузовик провалился под землю, Фото: 13
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Выяснилось, что работы на месте провала грузового автомобиля были оформлены с нарушениями. Несмотря на то, что стройка огорожена забором, знаков о проведении ремонтных работ нет. По некоторым данным, маршрут движения грузовых автомобилей не был согласован с ГИБДД.
Водитель не должен был ехать по тротуару. На мужчину составили протокол.
 
В месте провала проходят коммуникации, которые раньше постоянно прорывались.
К слову, жители жалуются, что строительство теннисного центра затянулось. По словам местных, центр год питался от электроэнергии дома № 65 по Луначарского, а за свет платили жители.
Сейчас провалившийся грузовик пытаются достать с помощью экскаватора.
 
сегодня, в 12:21 0
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