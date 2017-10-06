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В Управлении Росреестра по Тульской области откроется горячая линия

В Управлении Росреестра по Тульской области откроется горячая линия

Свои вопросы можно будет задать 11 октября.

11 октября Управление Росреестра по Тульской области проведет горячую линию по вопросам осуществления государственного геодезического надзора и лицензирования геодезический и картографической деятельности.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (4872)47-05-09.

На вопросы будет отвечать и. о. начальника отдела геодезии и картографии Управления Росреестра по Тульской области Максим Валерьевич Ишутенко.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:44 +1
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