Крушение поезда в Тульской области: машинист экстренно затормозил после удара

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Однако причина аварии пока не установлена.

Напомним, 6 октября в 2.01 на двухпутном перегоне Малая Андреевка — Турдей в Тульской области произошел сход вагонов грузового поезда, в составе которого цистерны с топливом.

Машинист грузового поезда перед аварией почувствовал удар по составу и применил экстренное торможение. Об этом рассказали в Тульской транспортной прокуратуре.

– При следовании грузового поезда в составе 52 вагонов на 318 километре перегона «Малая Андреевка — Турдей» машинист почувствовал удар и применил экстренное торможение, — сообщает ведомство.

Сразу же после удара произошел сход всех колесных пар ведомой секции тепловоза, вслед за ним с рельсов сошли 24 вагона состава. В момент аварии скорость поезда была 60 км/ч. Причины удара, его источник сейчас устанавливают.