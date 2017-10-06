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Крушение поезда в Тульской области: машинист экстренно затормозил после удара
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Крушение поезда в Тульской области: машинист экстренно затормозил после удара

Однако причина аварии пока не установлена.

Напомним, 6 октября в 2.01 на двухпутном перегоне Малая Андреевка — Турдей в Тульской области произошел сход вагонов грузового поезда, в составе которого цистерны с топливом.

Машинист грузового поезда перед аварией почувствовал удар по составу и применил экстренное торможение. Об этом рассказали в Тульской транспортной прокуратуре.

– При следовании грузового поезда в составе 52 вагонов на 318 километре перегона «Малая Андреевка — Турдей» машинист почувствовал удар и применил экстренное торможение, — сообщает ведомство.

Сразу же после удара произошел сход всех колесных пар ведомой секции тепловоза, вслед за ним с рельсов сошли 24 вагона состава. В момент аварии скорость поезда была 60 км/ч. Причины удара, его источник сейчас устанавливают.

По данному факту Тульская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.
 
На месте происшествия также работают сотрудники Следственного комитета, МЧС. В Воловском районе объявлен режим чрезвычайного положения.
 
В аварийно-восстановительных работах задействовано 520 человек и 76 единицы техники, в том числе от МЧС России 290 человек 47 единиц техники.

 

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