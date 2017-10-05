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Встать на налоговый учёт теперь можно в любом отделении ФНС России

Встать на налоговый учёт теперь можно в любом отделении ФНС России

Ведомство оказывает государственные услуги по принципу клиентоориентированности и экстерриториальности.

Федеральная налоговая служба стремится к созданию комфортных условий для налогоплательщиков и обеспечению максимального качества оказания государственных услуг.

Уже сейчас в любой инспекции ФНС России, независимо от места постановки на учет, можно пройти регистрацию в «Личном кабинете налогоплательщика». При себе необходимо иметь только документ, удостоверяющий личность.

Все территориальные налоговые органы, обслуживающие физических лиц,  принимают  заявления о постановке на учет и выдают соответствующие свидетельства независимо от места жительства. Заявление может быть представлено в любой налоговый орган при личном визите либо направлено по почте.

При посещении любого отделения инспекции можно бесплатно узнать о налогах и сборах, порядке их исчисления и уплаты, правах и обязанностях налогоплательщиков. Подробная информация об адресах и времени приема налоговых инспекций размещена на официальном сайте ФНС России в разделе «Контакты и обращения».

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:40 −1
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