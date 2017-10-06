В Тульской области поезд сошел с рельсов

В Воловском районе на 318-м километре перегона Малая Андреевка — Турдей 6 октября около 2.25 сошел с рельсов вагон грузового поезда.

Как сообщает начальник пресс-службы МЧС России по Тульской области Максим Пряхин, поезд был длиной 24 вагона.

На место происшествия незамедлительно были высланы аварийно-спасательные формирования.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области. Информация уточняется.