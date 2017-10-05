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Судебные приставы ответят на вопросы жителей Тульской области
Фото r71.fssprus.ru

Судебные приставы ответят на вопросы жителей Тульской области

Глава ведомства проведет личный прием граждан 12 октября.

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов России по Тульской области Закир Муратов проведет личный прием граждан. Вместе с главным судебным приставом региона на вопросы жителей будут отвечать его заместители и начальники отделов аппарата ведомства.

Прием состоится 12 октября 2017 года с 14.00 до 20.00 по адресу: Тула, улица 9 мая, 1. Телефон для предварительной записи: 33−30−53.

В городских и областных отделах судебных приставов прием граждан и представителей организаций будет проводить начальник отдела — старший судебный пристав.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:02 0
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