Судебные приставы ответят на вопросы жителей Тульской области

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Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов России по Тульской области Закир Муратов проведет личный прием граждан. Вместе с главным судебным приставом региона на вопросы жителей будут отвечать его заместители и начальники отделов аппарата ведомства.

Прием состоится 12 октября 2017 года с 14.00 до 20.00 по адресу: Тула, улица 9 мая, 1. Телефон для предварительной записи: 33−30−53.

В городских и областных отделах судебных приставов прием граждан и представителей организаций будет проводить начальник отдела — старший судебный пристав.