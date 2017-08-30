Умер знаменитый скрипач Дмитрий Коган

Фото из архива Myslo.ru

Музыкант скончался от рака. Ему было всего 38 лет.

2002 — Брамс. Три сонаты для скрипки и фортепиано 2005 — Шостакович. Два концерта для скрипки с оркестром 2006 — Произведения для двух скрипок 2007 — Скрипичные сонаты Брамса и Франка. Пьесы для скрипки и фортепиано 2008 — Виртуозные пьесы для скрипки и фортепиано 2009 — Диск посвященный 65-ти летию Великой Победы 2010 — Произведения для скрипки с камерным оркестром 2013 — «Пять великих скрипок» (русское издание) 2013 — «Пять великих скрипок» (зарубежное издание) 2013 — «Время высокой музыки». Благотворительный диск Источник: http://stuki-druki.com/facts2/Skripach-Dmitriy-Kogan-umer-v-vozraste-38-let.php Штуки-дрюки (c)

В 2009—2012 годах Дмитрий был женат на Ксении Чилингаровой, дочери полярного исследователя и депутата Госдумы Артура Чилингарова. Источник: http://stuki-druki.com/facts2/Skripach-Dmitriy-Kogan-umer-v-vozraste-38-let.php Штуки-дрюки (c) В 2009—2012 годах Дмитрий был женат на Ксении Чилингаровой, дочери полярного исследователя и депутата Госдумы Артура Чилингарова. Источник: http://stuki-druki.com/facts2/Skripach-Dmitriy-Kogan-umer-v-vozraste-38-let.php Штуки-дрюки (c)

Известие о кончине Дмитрия Когана стало шоком для всех поклонников его творчества. Друзья и коллеги скрипача до сих пор не могут поверить в эту страшную трагедию.

Денис Мацуев, пианист У меня шок и чувство несправедливости, ведь умирает молодой человек в расцвете сил из великого рода. Врасплох застала новость — я не знал, что страшная болезнь одолевала его. Мы вместе с ним учились, но давно не виделись…

Игорь Бутман, саксофонист Я знал о болезни Дмитрия, но не предполагал, что она настолько серьезна. Такой молодой и талантливый человек ушел из жизни так рано — 38 лет… Мы с ним играли. И выступали в совместных концертах. И он делал концерт в Колонном зале Дома союзов, я играл с его оркестром…

Дмитрий Коган часто выступал в Туле — он любил наш город. Последний раз музыкант выступал на сцене областной филармонии в мае 2015 года. Тогда он представил тулякам уникальный проект «Пять скрипок» — за один вечер музыкант сыграл на пяти старинных инструментах. Дмитрий выглядел отлично и был полон творческих планов.



Май 2015 г. Дмитрий Коган в Туле.

- Этот тур по странам мира был задуман четыре года назад, в него каждый раз входят новые инструменты, с которыми мы гастролируем по разным городам, — рассказывал тогда Дмитрий Коган. — И я очень рад, что Тула включена в него: в вашем городе я выступаю с детства, и у меня сложилось о нём самое лучшее впечатление. Играть для туляков для меня большая радость и большая честь.

А в 2013 году Дмитрий Коган познакомился с юной тульской скрипачкой Катей Щадиловой. Ему очень понравилось выступление девочки и он решил подарить ей скрипку. Коган много лет занимался благотворительной деятельностью, поддерживая юные дарования.



Эта скрипка — подарок Дмитрия Когана юной тулячке.

- Впервые я увидел, как Катя виртуозно играет на скрипке во время моих гастролей в Туле, — говорил Дмитрий Коган. Мне и моим друзьям захотелось поддержать её яркий талант.

Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве в знаменитой музыкальной семье: дедушка — скрипач Леонид Коган, бабушка — музыкант и педагог Елизавета Гилельс, отец — дирижер Павел Коган, мама — пианистка Любовь Казинская.



Высшее образование Коган получил в Московской консерватории имени Чайковского и Академии имени Сибелиуса в Хельсинки. На скрипке он играл гениально! Ему рукоплескали зрители Европы и Азии, Америки и Австралии.

Коган — один из четырёх скрипачей в мире, который играет 24 каприса для скрипки соло Никколо Паганини, которые в своё время были объявлены неисполнимыми.

В 2003 г. Дмитрий Коган впервые представил в России знаменитую скрипку Страдивари «Императрица России». Скрипка принад-лежала Екатерине II. В 2010 году Дмитрию Когану было присвоено почетное звание заслуженного артиста РФ.



В 2009-2012 годах Дмитрий Коган был женат на Ксении Чилингаровой, дочери полярного исследователя и депутата Госдумы Артура Чилингарова.

Похороны знаменитого музыканта состоятся в субботу.