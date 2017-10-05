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В музее «Тульские древности» пройдёт творческий вечер писателя Олега Хафизова

В музее «Тульские древности» пройдёт творческий вечер писателя Олега Хафизова

Автор представит посетителям свой новый рассказ «Тимур и дедушка Хафиз», а также ответит на вопросы туляков.

Музей «Тульские древности» приглашает на творческий вечер писателя и журналиста Олега Хафизова. Там будет представлен новый рассказ писателя «Тимур и дедушка Хафиз», продолжающий серию «Однажды в Евразии».

Вместе с автором посетители перенесутся в 1395 год, когда войско непобедимого Тимура, завершив разгром Золотой Орды, вторглось в пределы русских земель, сожгло Елец и, простояв под стенами крепости пятнадцать дней, неожиданно повернуло на юг.

Олег Хафизов размышляет о том, что спасло тогда Русь от страшного нашествия. Писатель приводит легендарные, документальные и фантастические версии, сплетая их в восточный орнамент семейного предания. Встреча состоится 12 октября в лектории музея. Начало – в 17.00. Вход свободный.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:17 0
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Люди
Олег Хафизов
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Тула

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