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Тульские железнодорожники проинструктировали на переездах более 2500 водителей

Тульские железнодорожники проинструктировали на переездах более 2500 водителей

Из-за систематических нарушений автомобилистами ПДД на переездах профилактические мероприятия продлятся до 20 октября.

Тульские железнодорожники продолжат посещать автотранспортные предприятия и проводить разъяснительную работу с водителями, а также устраивать совместные рейды с сотрудниками ГИБДД.

С момента старта акции «Внимание, переезд!», железнодорожники проинструктировали более 2500 водителей, напомнив им правила дорожного движения при пересечении железной дороги. Также было проведено внеплановое обследование всех переездов, в ходе которого выявлено 96 недостатков в состоянии дорог. Возникли вопросы и к состоянию дорожных знаков.

Сотрудники Московской железной дороги призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать ПДД при пересечении переездов. Именно выполнение этого условия позволит снизить количество ДТП.

С января по сентябрь по вине водителей произошло 20 столкновений автомобильного транспорта с железнодорожным, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Пострадали 19 водителей и пассажиров, шестеро погибли.

Железнодорожники напоминают: водители-нарушители создают угрозу не только для своей жизни, но и для здоровья пассажиров поездов и членов локомотивных бригад.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:53 +1
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