Смерть на заводе в Богородицке: мужчину затянуло в разгрузочный агрегат

На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В правоохранительные органы поступило сообщение о смертельном несчастном случае на производстве в Богородицком районе.

По предварительным данным, на территории «Товарковского сахарного завода» в Богородицке во время разгрузки сахарной свеклы водитель грузовика попытался откинуть борт кузова, чтобы высыпать свеклу на транспортерную ленту.

Мужчина оступился, упал на ленту, после чего его затянуло в движущиеся части агрегата. От полученных повреждений он скончался на месте.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.