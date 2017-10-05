новости
новости
Регистрация
Смерть на заводе в Богородицке: мужчину затянуло в разгрузочный агрегат

Смерть на заводе в Богородицке: мужчину затянуло в разгрузочный агрегат

На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В правоохранительные органы поступило сообщение о смертельном несчастном случае на производстве в Богородицком районе.

По предварительным данным, на территории «Товарковского сахарного завода» в Богородицке во время разгрузки сахарной свеклы водитель грузовика попытался откинуть борт кузова, чтобы высыпать свеклу на транспортерную ленту.

Мужчина оступился, упал на ленту, после чего его затянуло в движущиеся части агрегата. От полученных повреждений он скончался на месте.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:29 0
Другие статьи по темам
Событие
доследственная проверканесчастный случайсмерть на заводепогиб рабочий
Место
Тульская областьБогородицк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле не будет электричества 6 октября
Где в Туле не будет электричества 6 октября
В музее «Тульские древности» пройдёт творческий вечер писателя Олега Хафизова
В музее «Тульские древности» пройдёт творческий вечер писателя Олега Хафизова
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.