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С дачников будут взыскивать долги на основании судебного приказа

С дачников будут взыскивать долги на основании судебного приказа

Сейчас такая практика уже действует в отношении коммунальных долгов.

Пленум Верховного суда России одобрил законопроект, разрешающий взыскивать в приказном порядке обязательные платежи и взносы с дачников и садоводов.
 
Новый закон позволит в отдельных случаях подать заявление в суд и судья просто выпишет приказ. С этим документом можно идти к приставам, сообщает «РГ».
 
Недавно приказное производство было введено для требований по недоплаченным налогам и просроченной коммунальной плате. Теперь предлагается расширить применение такой процедуры и на некоторые другие дела.
 
В пояснительной записке к проекту сказано, что в порядке приказного производства (статья 122 ГПК РФ) предлагается рассматривать требования о взыскании задолженности по обязательным платежам и взносам с членов товарищества собственников недвижимости (например, с членов садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений), а также требование о взыскании задолженности по оплате нежилого помещения в многоквартирном жилом доме или нежилом здании и коммунальных услуг. Разработчики проекта обращают внимание на тот факт, что, например, такого рода нежилые помещения, как апартаменты, нередко используются гражданами для проживания.
 
По правилам на всех стадиях этой процедуры гражданина должны ставить об этом в известность. Однако на практике существует масса вариантов, при которых гражданин может даже не узнать, что принято решение списать с его карточки долги. И выяснит это только у банкомата или у банковской кассы. Поэтому важно знать, что такое возможно и как поступать, если вы не согласны с долгом.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:29 +1
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