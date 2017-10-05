Зэк и таксист выманили у пенсионеров в Тульской области более 600 тысяч рублей

Мошенники звонили пожилым людям, представлялись их родственниками и заявляли, что совершили ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, нужны деньги.

Киреевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 32-летнего Виталия Николаенкова и жителя Алексина 40-летнего Александра Майорова. Они признаны виновными в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

В суде установлено, что Николаенков отбывал наказание в исправительном учреждении в Новосибирской области за ранее совершенные преступления. Там он с помощью сотовой связи предложил Майорову, который работал таксистом в Алексине, похищать у пенсионеров деньги.

Николаенков набирал городские номера Тульской области и, попадая на пенсионеров, представлялся их родственником и заявлял, что совершил ДТП.

Он уверял доверчивых пожилых людей, что для решения вопроса об отказе в привлечении к ответственности срочно требуются деньги.

Если пенсионеры соглашались отдать какую-то сумму, таксист прибывал по указанному адресу и забирал деньги. Работали преступники в Щёкинском, Киреевском, Узловском районах.

С ноября 2016 года по 4 января 2017 года соучастники получили от своего «бизнеса» более 647 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд назначил Николаенкову наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 400 тыс. рублей.

Майоров приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.