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Зэк и таксист выманили у пенсионеров в Тульской области более 600 тысяч рублей

Зэк и таксист выманили у пенсионеров в Тульской области более 600 тысяч рублей

Мошенники звонили пожилым людям, представлялись их родственниками и заявляли, что совершили ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, нужны деньги.

Киреевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 32-летнего Виталия Николаенкова и жителя Алексина 40-летнего Александра Майорова. Они признаны виновными в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

В суде установлено, что Николаенков отбывал наказание в исправительном учреждении в Новосибирской области за ранее совершенные преступления. Там он с помощью сотовой связи предложил Майорову, который работал таксистом в Алексине, похищать у пенсионеров деньги.

Николаенков набирал городские номера Тульской области и, попадая на пенсионеров, представлялся их родственником и заявлял, что совершил ДТП.

Он уверял доверчивых пожилых людей, что для решения вопроса об отказе в привлечении к ответственности срочно требуются деньги.

Если пенсионеры соглашались отдать какую-то сумму, таксист прибывал по указанному адресу и забирал деньги. Работали преступники в Щёкинском, Киреевском, Узловском районах.

С ноября 2016 года по 4 января 2017 года соучастники получили от своего «бизнеса» более 647 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд назначил Николаенкову наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 400 тыс. рублей.

Майоров приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

 

Ранее Myslo писал о том, что в Туле телефонные мошенники аналогичным образом обманули пенсионера. Напомним, Николаю Ивановичу позвонили на домашний телефон и сообщили — его сын Дмитрий сбил насмерть человека и находится в полиции. Нужно срочно внести «залог».

Пожилой мужчина сильно испугался и не додумался первым делом позвонить сыну. Николай Иванович стал лихорадочно собирать все деньги, какие были в доме. В итоге получилась значительная сумма в 400 тысяч рублей — деньги, которые он, проработавший 45 лет на «Тулачермете», собирал всю свою жизнь! Кроме того, здесь были накопления всей семьи.

Николай Иванович всё утро отправлял деньги по указанному номеру через банкоматы. Кстати, мошенники заявили заранее — все чеки нужно порвать!
Но мужчина всё же сохранил несколько.
 
Пенсионер позвонил сыну лишь на следующее утро и долго не мог поверить в то, что его так жестоко обманули. По словам сына, Николай Иванович после испытанного шока долго не мог прийти в себя.
 
 

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, полицейские задержали подозреваемого. По предварительным данным, 46-летний таксист исполнял роль соучастника при совершении телефонных мошенничеств.

Злоумышленники по ночам звонили тульским пенсионерам и сообщали, что кто-либо из их родственников совершил ДТП со смертельным исходом.

Чтобы избежать уголовной ответственности и дальнейших негативных последствий, срочно нужна крупная сумма денег. Пожилые люди верили на слово злоумышленникам и даже не перезванивали своим родственникам, о которых шла речь.

Некоторые пенсионеры сообщали по телефону, что не могут покинуть жилище по состоянию здоровья и в связи с преклонным возрастом.

В таком случае мошенники сообщали, что за деньгами к ним приедут по месту жительства.

Как предполагают полицейские, звонки пенсионерам поступали не из Тульской области, а в Туле злоумышленникам помогал 46-летний таксист. Он приезжал по указанным ему адресам и представлялся уполномоченным лицом, которому нужно отдать деньги. Получив денежные средства, подозреваемый переводил их сообщникам в другой регион, оставляя себе заранее оговоренный процент.

На данный момент полицейские располагают сведениями, что таксист причастен не только к этому преступлению. Еще одного пенсионера эти злоумышленники обманули на 40 тысяч рублей.

В настоящее время мужчина арестован.

В Управлении МВД России по Туле возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Мошенничество». Оперативники проводят работу по установлению всех лиц, причастных к указанным деяниям.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:45 +3
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