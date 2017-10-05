Зэк и таксист выманили у пенсионеров в Тульской области более 600 тысяч рублей
Мошенники звонили пожилым людям, представлялись их родственниками и заявляли, что совершили ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, нужны деньги.
Киреевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 32-летнего Виталия Николаенкова и жителя Алексина 40-летнего Александра Майорова. Они признаны виновными в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
В суде установлено, что Николаенков отбывал наказание в исправительном учреждении в Новосибирской области за ранее совершенные преступления. Там он с помощью сотовой связи предложил Майорову, который работал таксистом в Алексине, похищать у пенсионеров деньги.
Николаенков набирал городские номера Тульской области и, попадая на пенсионеров, представлялся их родственником и заявлял, что совершил ДТП.
Он уверял доверчивых пожилых людей, что для решения вопроса об отказе в привлечении к ответственности срочно требуются деньги.
Если пенсионеры соглашались отдать какую-то сумму, таксист прибывал по указанному адресу и забирал деньги. Работали преступники в Щёкинском, Киреевском, Узловском районах.
С ноября 2016 года по 4 января 2017 года соучастники получили от своего «бизнеса» более 647 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд назначил Николаенкову наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 400 тыс. рублей.
Майоров приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее Myslo писал о том, что в Туле телефонные мошенники аналогичным образом обманули пенсионера. Напомним, Николаю Ивановичу позвонили на домашний телефон и сообщили — его сын Дмитрий сбил насмерть человека и находится в полиции. Нужно срочно внести «залог».
Пожилой мужчина сильно испугался и не додумался первым делом позвонить сыну. Николай Иванович стал лихорадочно собирать все деньги, какие были в доме. В итоге получилась значительная сумма в 400 тысяч рублей — деньги, которые он, проработавший 45 лет на «Тулачермете», собирал всю свою жизнь! Кроме того, здесь были накопления всей семьи.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, полицейские задержали подозреваемого. По предварительным данным, 46-летний таксист исполнял роль соучастника при совершении телефонных мошенничеств.
Злоумышленники по ночам звонили тульским пенсионерам и сообщали, что кто-либо из их родственников совершил ДТП со смертельным исходом.
Чтобы избежать уголовной ответственности и дальнейших негативных последствий, срочно нужна крупная сумма денег. Пожилые люди верили на слово злоумышленникам и даже не перезванивали своим родственникам, о которых шла речь.
Некоторые пенсионеры сообщали по телефону, что не могут покинуть жилище по состоянию здоровья и в связи с преклонным возрастом.
В таком случае мошенники сообщали, что за деньгами к ним приедут по месту жительства.
Как предполагают полицейские, звонки пенсионерам поступали не из Тульской области, а в Туле злоумышленникам помогал 46-летний таксист. Он приезжал по указанным ему адресам и представлялся уполномоченным лицом, которому нужно отдать деньги. Получив денежные средства, подозреваемый переводил их сообщникам в другой регион, оставляя себе заранее оговоренный процент.
На данный момент полицейские располагают сведениями, что таксист причастен не только к этому преступлению. Еще одного пенсионера эти злоумышленники обманули на 40 тысяч рублей.
В настоящее время мужчина арестован.
В Управлении МВД России по Туле возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Мошенничество». Оперативники проводят работу по установлению всех лиц, причастных к указанным деяниям.