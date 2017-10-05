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Малому и среднему бизнесу Тульской области выдали почти 30 млрд рублей кредитов

Малому и среднему бизнесу Тульской области выдали почти 30 млрд рублей кредитов

За год этот показатель увеличился примерно на 35 %. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

За январь-август текущего года объем кредитов, выданных тульским предпринимателям, составил 29,8 млрд рублей. Это на 34,8% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

При этом совокупный объем кредитов, полученных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями региона за восемь месяцев, превысил 479 млрд рублей.

Больше всего денег получили предприятия обрабатывающих производств – 350,6 млрд рублей. На производство и распределение электроэнергии, газа и воды выдано 42,3 млрд рублей, а на операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг – около 40 млрд.

На территории Тульской области работают два региональных банка, восемь филиалов банков из других городов, а также 286 филиалов банковских организаций. Оперативную информацию об их деятельности можно получить на официальном сайте Банка России.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:20 0
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