Белоусовский парк приглашает туляков отметить День улыбок

В выходные дни там запланирована насыщенная и интересная программа.

В субботу, 7 октября, с 11 до 13 часов в детском городке парка пройдёт спектакль «Колобок». Затем начнётся «Детский музыкальный флешмоб с Чикой-Рикой», посвящённый Международному дню улыбок.

В 12.40 в программе – конкурс рисунков «Самый яркий смайл», а затем начнётся зарядка. В 13.30 запланирована конкурсно-игровая программа «Улыбайся!», а в 15.00 стартует концерт, посвящённый Дню учителя.

В воскресенье, в 11.00 на парковой эстраде – интерактивная развлекательная программа «Волшебная книга», разминка для моторики рук и мастер-класс «Осенние дары». В полдень запланирован ещё один мастер-класс по hand-made – «Добро своими руками с Чикой-Рикой».

В 13 часов все желающие научатся создавать оригинальные сувениры в технике оригами, а затем начнётся детская дискотека «Littledances».