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Полицейские ищут водителя, сбившего пенсионерку в центре Тулы

Полицейские ищут водителя, сбившего пенсионерку в центре Тулы

По предварительным данным, пожилая женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

На пересечении улиц Вересаева и Первомайской произошло смертельное ДТП – водитель неустановленной машины насмерть сбил пенсионерку. По словам очевидцев, пожилая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

Автомобиль с места происшествия уехал – по неподтверждённой информации, водитель оставил очевидцам свои контактные данные и покинул перекрёсток. На месте работают сотрудники полиции, они выясняют все детали произошедшего.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:00 +1
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