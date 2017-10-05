Полицейские ищут водителя, сбившего пенсионерку в центре Тулы

По предварительным данным, пожилая женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

На пересечении улиц Вересаева и Первомайской произошло смертельное ДТП – водитель неустановленной машины насмерть сбил пенсионерку. По словам очевидцев, пожилая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

Автомобиль с места происшествия уехал – по неподтверждённой информации, водитель оставил очевидцам свои контактные данные и покинул перекрёсток. На месте работают сотрудники полиции, они выясняют все детали произошедшего.