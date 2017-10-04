новости
новости
Регистрация
В Туле спасатели обезвредили восемь миномётных мин

В Туле спасатели обезвредили восемь миномётных мин

Боеприпасы времён Великой Отечественной войны были обнаружены в Киреевском и Чернском районах.

На Шипиловском полигоне в Туле были обезврежены восемь минометных мин калибром 50 мм времен Великой Отечественной войны, обнаруженные Киреевском и Чернском районах.

Работами по подрыву боеприпасов занимались специалисты поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ «Управления противопожарной службы» Тульской области.

Спасатели напоминают алгоритм действий при обнаружении опасных находок: 

  • не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к найденному предмету,
  • немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения по телефонам: 01, 112 или 101,
  • не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
  • запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
  • дождитесь прибытия оперативных служб.  
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:30 +5
Другие статьи по темам
Событие
мины времён войныуничтожение боеприпасовГУ МЧС России по Тульской областиподрыв мин
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На каких улицах Тулы не будет света 5 октября
На каких улицах Тулы не будет света 5 октября
В Алексине врача осудили за смерть пациентки
В Алексине врача осудили за смерть пациентки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.