В Туле спасатели обезвредили восемь миномётных мин
Боеприпасы времён Великой Отечественной войны были обнаружены в Киреевском и Чернском районах.
На Шипиловском полигоне в Туле были обезврежены восемь минометных мин калибром 50 мм времен Великой Отечественной войны, обнаруженные Киреевском и Чернском районах.
Работами по подрыву боеприпасов занимались специалисты поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ «Управления противопожарной службы» Тульской области.
Спасатели напоминают алгоритм действий при обнаружении опасных находок:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к найденному предмету,
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения по телефонам: 01, 112 или 101,
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
- дождитесь прибытия оперативных служб.
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