В Туле спасатели обезвредили восемь миномётных мин

Боеприпасы времён Великой Отечественной войны были обнаружены в Киреевском и Чернском районах.

На Шипиловском полигоне в Туле были обезврежены восемь минометных мин калибром 50 мм времен Великой Отечественной войны, обнаруженные Киреевском и Чернском районах.

Работами по подрыву боеприпасов занимались специалисты поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ «Управления противопожарной службы» Тульской области.

Спасатели напоминают алгоритм действий при обнаружении опасных находок: