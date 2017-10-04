На каких улицах Тулы не будет света 5 октября

С 9 до 17 часов электроэнергия будет отключена в следующих домах:

Мясново: ул. Ликбеза, 15-31 (нечётн.), 2, 3, 6, 10, 12,

ул. Н. Студёнка, 3-45 (нечётн.), 2-30 (чётн.),

1-й Клинской пр-д, 1,

ул. Чмутова, 10-64 (чётн.), 2, 4, 6, 5-15 (нечётн.),

ул. В. Выселковая, 2-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.),

ул. М. Кулига, 3-а, 2-6 (чётн.), 3-15 (нечётн.),

ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4,

2-й Клинской пр-д, 2, 3, 4,

ул. Б. Кулига, 2-57,

ул. В. Студёнка, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.),

Красноармейский пр-т, 7, 7-а, 9, 11, 11-а,

ул. Лейтейзена, 3,

ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.),

ул. Ак. Павлова, 67-75 (нечётн.),

ул. Щорса, 33-61 (нечётн.), 40-68 (чётн.),

Городской пер., 15, 15-а, 15-б, 17,

ул. Леваневского, 11-25 (нечётн.), 8-26 (чётн.),

Рабочий пр-д, 3-19,

ул. Пархоменко, 43, 43-а,

ул. Станиславского, 41, 32-58 (чётн.), 59,

ул. Болдина, 94, 104, 106-а, 108, 108-а, 110, 110-а, 112, 112-а, 112, 116, 113-141 (нечётн.),

ул. Белкина, 29, 29-а, 27, 27-а, 18, 31, 33, 35, 27,

ул. Оружейная, 28-а, 30-а,

ул. 9 Мая, 20, 20 к.2, 20 к.3, 24,

пер. Танковый, 15-22,

пер. Гражданский, 6, 8, 10,

пр. Ленина, 74, 74а, 76а, 72,

ул. Ф. Энгельса, 141 к.2,143, 145, 145а,147а,

8-й пр-д, 76-98 (чётн.), 67-89 (нечётн.),

19-й пр-д, 4-14 (чётн.), 20, 3-19 (нечётн.), 23,

20-й пр-д, 2-32 (чётн.), 3-23 (нечётн.),

21-й пр-д, 1-27,

22-й пр-д, 28,

25-й пр-д, 14-28 (чётн.),

ул. Капитана Громова, 19, 21, 25,

п. Матвеевские дачи, 1-52,

Скуратово: п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (чётн.), 1-39 (нечётн.),

ул. Чекалина, 4-18 (чётн.),

ул. Гагарина, 1-9-а (нечётн.), 2-12 (чётн.),

ул. Овражная, 14-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.), 2,

1-й пр-д, 2-18 (чётн.), 3, 5, 7,

2-й пр-д, 3-11 (нечётн.), 19-29 (нечётн.), 16-26 (чётн.), 4, 6, 30,

3-й пр-д, 5, 27, 29, 4-12, 24-34 (чётн.),

4-й пр-д, 33-а, 32-42 (чётн.),

п. Октябрьский (СНТ),

п. Октябрьский, 11, 11-а, 12-18 (чётн.), 15-23 (нечётн.),

ул. Киреевская, 13-29,

ул. Ак. Павлова, 119-139 (нечётн.), 128-142 (чётн.),

ул. С. Стальского, 21-25 (нечётн.), 34-38 (чётн.),

ул. Лескова, 13-23-а (нечётн.), 2-6 (чётн.).