В Алексине врача осудили за смерть пациентки

Женщина-терапевт не провела необходимые процедуры, и не установила точный диагноз. Из-за этого пенсионерка скончалась в больнице.

Собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жительницы Алексина – врача-терапевта одной из городских больниц.

Она признана виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Установлено, что в сентябре прошлого года врач-терапевт при осмотре поступившей в больницу 74-летней женщины не провела лечебно-диагностические мероприятия, позволяющие установить точный диагноз.

Из-за этого у пациентки не было своевременно выявлено основное заболевание. Спустя несколько дней после поступления в больницу пожилая женщина скончалась.

Следователи установили связь между допущенными терапевтом ошибками и смертью пациентки. Приговором суда врачу назначено наказание в виде ограничения свободы на полтора года, с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на один год.