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Погода в Туле 5 октября: облачно, дождливо и прохладно

Погода в Туле 5 октября: облачно, дождливо и прохладно

Синоптики обещают умеренный ветер и низкое атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе ожидается облачность, временами дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 10 мм).

Ветер южный, умеренный, до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +5 до +10,  днём тоже довольно прохладно – до 12 градусов тепла. Атмосферное давление понижено – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +2
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