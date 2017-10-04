Погода в Туле 5 октября: облачно, дождливо и прохладно
Синоптики обещают умеренный ветер и низкое атмосферное давление.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе ожидается облачность, временами дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 10 мм).
Ветер южный, умеренный, до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +5 до +10, днём тоже довольно прохладно – до 12 градусов тепла. Атмосферное давление понижено – 735-740 мм рт. ст.
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