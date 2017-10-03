Тульские полицейские победили в Международном конкурсе «Щит и перо»

Фото с сайта УМВД по Тульской области.

В МВД России объявлены лауреаты и победители ХVI конкурса МВД России «Щит и перо»

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Международного конкурса МВД России «Щит и перо» состоялась 2 октября.

В номинации «Меняемся вместе» одержал победу коллектив отдела информации и общественных связей Управления МВД России по Тульской области под руководством Андрея Ярцева («Информационно-пропагандистский проект «Наш бессмертный полк»). В специальном выпуске ведомственной газеты «Лицом к лицу» собраны рассказы сотрудников органов внутренних дел Тульской области о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны.

В жюри вошли руководители федеральных СМИ и члены Общественного совета при МВД России. На конкурс номинанты представили более 700 творческих проектов. Среди участников творческого состязания — сотрудники органов внутренних дел, журналисты и творческие коллективы российских федеральных и региональных средств массовой и информации, а также представители правоохранительных органов и СМИ стран СНГ.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин поздравил коллектив отделения информации и общественных связей УМВД. Сергей Галкин отметил значимость информационного обеспечения деятельности органов внутренних дел и заслуги сотрудников пресс-службы в этой работе.